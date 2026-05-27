Мантуров встретился с президентом ОАЭ

Вице-премьер России Денис Мантуров прибыл в ОАЭ, где встретился с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они обсудили двустороннее сотрудничество.

Вице-премьер России Денис Мантуров прибыл в ОАЭ, где встретился с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они обсудили двустороннее сотрудничество.

«Успешно расширяются торгово-экономические связи. Товарооборот между нашими странами в прошлом году вырос в 1,5 раза и вышел на исторический максимум — 14 млрд долларов», — сообщил господин Мантуров (цитата по сайту правительства). Он добавил, что до конца 2026 года должно вступить в силу соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ.

В сообщении правительства указано, что на переговорах отмечена позитивная динамика сотрудничества в промышленном, сельскохозяйственном и энергетическом секторах, в области высоких технологий, а также в гуманитарных сферах. Денис Мантуров также поздравил президента ОАЭ с наступающим мусульманским праздником Ид аль-Адха, который в России известен как Курбан-байрам.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше