Мать задержанной в Дубае россиянки рассказала о тяжелом положении семьи

РИА Новости: семья задержанной в Дубае россиянки испытывает проблемы с деньгами.

Источник: © РИА Новости

БРЯНСК, 27 мая — РИА Новости. Мать задержанной с наркотиками в аэропорту Дубая россиянки, для которой требуются дорогие услуги адвоката, рассказала РИА Новости о тяжелом материальном положении своей семьи.

Жительница Ивановской области Татьяна ранее рассказала РИА Новости, что в Дубае арестовали ее дочь Карину, которая прилетела в ОАЭ со своим знакомым иностранцем. По словам женщины, спутник девушки перед вылетом зарегистрировал на нее свой чемодан, а в нем оказались наркотики, которые нашли при досмотре. Теперь россиянке требуются внушительные средства на оплату услуг адвоката.

«У меня нет стабильного заработка… У меня мама с онкологией, папа тоже был с онкологией… Дочь младшая родила двух малышей… Работает на “минималке”, — рассказала агентству Татьяна.

Женщина поддерживает дочь и считает, что ее подставили, использовав «втемную». По ее словам, девушка не знала о содержимом чемодана, в котором лежали 17 килограммов наркотиков. Чтобы доказать свою невиновность, Карина, как отмечает ее мать, готова пройти детектор лжи.

Услуги юристов в Дубае для семьи из города Шуя оказались крайне дорогими. Родственники Карины были вынуждены отказаться от первого из найденных адвокатов, потому что он запросил около 20 миллионов рублей. Они обратились к другому защитнику, который назвал гораздо меньшую сумму, но и она для семьи стала внушительной. Женщина рассказала, что подруги Карины начали сбор средств для того, чтобы помочь ей.

