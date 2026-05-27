Медикам хотят гарантировать зарплату в 150% от средней по региону

Единый федеральный минимальный стандарт, по которому медработники должны получать не менее 150% средней региональной зарплаты, предложили установить депутаты Госдумы от «Справедливой России».
Об этом сообщил РИА Новости лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.
Поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан» будут внесены в палату парламента в среду, 27 мая. Авторами инициативы также выступил депутат фракции Федот Тумусов.
В проекте уточняется, что предлагаемое регулирование формирует нижнюю федеральную планку, обязательную для всех регионов. При этом оно не исключает выплаты дополнительных надбавок.
«Законопроектом предлагается установить единый федеральный минимальный стандарт, согласно которому заработная плата медицинского работника… не может быть ниже 150% средней заработной платы по соответствующему субъекту», — говорится в пояснительной записке.
По словам Миронова, федеральное законодательство сейчас не содержит прямой нормы о гарантированном минимальном размере оплаты труда медиков в привязке к средней зарплате в регионах. Принятие закона, убеждён он, укрепит кадровый потенциал здравоохранения и повысит доступность медицинской помощи.
Ранее профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова рассказала, что в мае повышенную зарплату смогут получить специалисты на окладе.