Власти Шотландии поддержали призыв к проведению референдума о независимости

Сторонник независимости Шотландии, глава Шотландской национальной партии (ШНП) Джон Суинни 27 апреля заявил, что намерен предложить депутатам регионального парламента проголосовать по вопросу проведения нового референдума о независимости сразу после местных выборов. Он 19 мая был переизбран на пост первого министра региона после победы партии на местных выборах.