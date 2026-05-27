Власти Шотландии поддержали призыв к проведению референдума о независимости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Парламент Шотландии поддержал призыв местных властей к проведению референдума о независимости от Великобритании, сообщило шотландское правительство.
Сторонник независимости Шотландии, глава Шотландской национальной партии (ШНП) Джон Суинни 27 апреля заявил, что намерен предложить депутатам регионального парламента проголосовать по вопросу проведения нового референдума о независимости сразу после местных выборов. Он 19 мая был переизбран на пост первого министра региона после победы партии на местных выборах.
«Парламент Шотландии проголосовал в поддержку призывов к проведению референдума о независимости Шотландии», — говорится в сообщении правительства региона в соцсети Х.
Как следует из данных на сайте шотландского парламента, в поддержку предложения выступили 72 депутата, 57 из которых представляют Шотландскую национальную партию, против проголосовали 55 парламентариев, еще двое воздержались.