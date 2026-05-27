Нейросеть помогла проанализировать 20 тысяч снимков с поисков семьи Усольцевых

Более 20 тыс. аэрофотоснимков, сделанных при поисках пропавшей в тайге семьи Усольцевых, проанализировала нейросеть.
Об этом сообщила РИА Новости представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
По её словам, снимки за весь период поисков были загружены в систему, и нейросеть работала со скоростью 0,4 секунды на кадр.
После анализа отобранные фотографии направлены на более глубокое изучение группой просмотра.
24 мая спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда приступили к повторным поискам семьи Усольцевых.
64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их до сих пор не нашли.
