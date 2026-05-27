Боец Люктугбара: ВСУ в Гришине маскировали взрывчатку в носки

«Они [ВСУ] раньше минировали минами нажимного действия, лепестками, колокольчиками. Сейчас появились пряники так называемые в простонародье. И на этой задаче очень часто противник минировал местность магнитными минами. Просто скидывают, как они и есть, также маскируют. Маскируют как попало. Ну самое неожиданное, скажем, лежит просто обычный пакетик, они бывают еще в носки завернутые», — рассказал замкомандира.