Боец Люктугбара: ВСУ в Гришине маскировали взрывчатку в носки

По словам российского военнослужащего, магнитные мины украинские солдаты прячут «как попало».

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Украинские солдаты в Гришине под Красноармейском маскировали взрывчатку в носки, рассказал ТАСС врио командира штурмовой роты 35-й бригады группировки войск «Центр» Айшет Люктугбара.

«Они [ВСУ] раньше минировали минами нажимного действия, лепестками, колокольчиками. Сейчас появились пряники так называемые в простонародье. И на этой задаче очень часто противник минировал местность магнитными минами. Просто скидывают, как они и есть, также маскируют. Маскируют как попало. Ну самое неожиданное, скажем, лежит просто обычный пакетик, они бывают еще в носки завернутые», — рассказал замкомандира.

Маскировка мин в Гришине осуществлялась с учетом особенностей ландшафта, уточнил боец.

21 апреля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Гришино в ДНР.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше