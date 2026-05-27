В аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании рейсов в аэропорту Краснодара («Пашковский») на фоне временных ограничений в ряде районов Краснодарского края.
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара… В этой связи в аэропорту Краснодар (“Пашковский”) возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении в канале на платформе «Макс».
Как уточнили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.