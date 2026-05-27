Авиарейсы в Краснодаре могут задержать из-за ограничений полётов

В аэропорту Краснодара возможны корректировки расписания рейсов из-за временных ограничений использования воздушного пространства.
Об этом сообщает Росавиация.
В агентстве пояснили, что ограничения затронули маршруты для полётов в Краснодар и из него. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Ранее в аэропорту Нижнего Новгорода были сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.