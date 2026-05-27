SpaceX создаст для космических сил США спутниковую сеть связи

ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Космические силы США объявили о заключении с компанией американского миллиардера Илона Маска SpaceX контракта на сумму в 2,29 миллиарда долларов на ускоренную разработку и создание высокоскоростной спутниковой сети связи SDN Backbone на низкой околоземной орбите.

«Для продвижения этой критически важной технологии (спутниковой сети связи SDN Backbone — ред.) космические силы на конкурсной основе заключили с компанией SpaceX соглашение о поставке с твердой фиксированной ценой на сумму в 2,29 миллиарда долларов для создания сети SDN Backbone», — говорится в пресс-релизе военно-космического ведомства.

Как отмечается в релизе, сеть SDN Backbone станет ядром военной коммуникационной архитектуры, которое свяжет датчики и огневые средства непрерывной, глобальной и защищенной связью.

Сеть SDN Backbone представляет собой созвездие низкоорбитальных спутников (pLEO) с оптическими межспутниковыми связями, которая обеспечит вооруженные силы США устойчивой тактической и широкополосной связью с высокой пропускной способностью и минимальной задержкой сигнала по всему миру, следует из пресс-релиза.

Согласно условиям соглашения, компания SpaceX должна представить полностью готовый к эксплуатации прототип новой системы к концу 2027 года, уточняется в релизе.

