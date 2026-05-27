G1: сын Болсонару добился краткой встречи для фото с Трампом в Белом доме

Один из источников портала сообщил, что лидер США «даже не встал», чтобы поприветствовать кандидата в президенты Бразилии и его делегацию.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 мая. /ТАСС/. Кандидат в президенты Бразилии сенатор Флавиу Болсонару смог добиться встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Беседа была краткой, сообщил портал G1.

По словам собеседников портала, Болсонару и члены его делегации «зашли внутрь только для того, чтобы сфотографироваться с президентом США», после чего покинули Овальный кабинет. Один из источников сообщил, что лидер США «даже не встал, чтобы их поприветствовать».

При этом сам сенатор впоследствии заверил, что встреча с главой Белого дома продлилась «довольно долго». По его словам, американский президент спросил о состоянии здоровья его отца, экс-президента Бразилии (2019−2022) Жаира Болсонару, который отбывает длительное тюремное заключение после попытки госпереворота.

Флавиу Болсонару отметил, что лидер США подарил ему «памятную монету». В то же время, добавил бразильский сенатор, американский президент не стал выражать поддержку его кандидатуре на предстоящих в октябре выборах главы республики.

Об участии в выборах президента Бразилии уже объявил действующий лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва. Флавиу Болсонару, как ожидается, станет его основным соперником.

