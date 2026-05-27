Парламент Шотландии поддержал призыв о независимости от Великобритании

Парламент Шотландии проголосовал в поддержку призывов к проведению референдума о независимости от Великобритании.
Об этом сообщили в правительстве Шотландии в соцсети X.
Глава Шотландской национальной партии (ШНП) Джон Суинни ещё 27 апреля объявил о намерении вынести вопрос на голосование сразу после местных выборов.
Как следует из данных на сайте шотландского парламента, в поддержку предложения выступили 72 депутата, против проголосовали 55, ещё двое воздержались.
