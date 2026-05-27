Пропавшую с пятью детьми мать в Амурской области нашли

Тридцатитрехлетняя Ольга Кочергина пропала в Благовещенске вместе с пятью детьми около месяца назад. Ориентировки в соцсетях с ее данными во вторник распространили поисковые отряды города. В тексте говорится, что женщина ушла из дома 30 апреля с улицы Чайковского, с тех пор ее местонахождение неизвестно, возможно, она в Белогорске.