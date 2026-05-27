Пропавшую с пятью детьми мать в Амурской области нашли

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая — РИА Новости. Полиция нашла 33-летнюю Ольгу Кочергину, пропавшую в Благовещенске с пятью детьми около месяца назад, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Амурской области.
Тридцатитрехлетняя Ольга Кочергина пропала в Благовещенске вместе с пятью детьми около месяца назад. Ориентировки в соцсетях с ее данными во вторник распространили поисковые отряды города. В тексте говорится, что женщина ушла из дома 30 апреля с улицы Чайковского, с тех пор ее местонахождение неизвестно, возможно, она в Белогорске.
Как ранее сообщили РИА Новости в МВД, 15 мая в полицию Благовещенска поступила информация из школы о том, что дети гражданки не посещают учебное заведение. Поэтому сотрудники ПДН устанавливали ее местонахождение.
«Женщину с детьми нашли, с ними все в порядке», — сообщили агентству в управлении.
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, семью обнаружили в Благовещенске, женщина переехала на другую съемную квартиру.