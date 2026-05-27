Сын Болсонару добился встречи для фото с Трампом в Белом доме

Бразильский сенатор и кандидат в президенты Флавиу Болсонару побывал в Белом доме, где провел беседу с американским лидером Дональдом Трампом. По данным портала G1, эта встреча была довольно краткой.
Согласно информации, полученной порталом от осведомленных источников, бразильская делегация, в состав которой входил Болсонару, посетила Овальный кабинет лишь для проведения фотосессии с президентом США. После этого гости сразу же покинули помещение, а сам Трамп даже не поднялся, чтобы поприветствовать их.
В то же время сам Болсонару позже дал другое описание встречи, утверждая, что беседа продолжалась значительно дольше. По его словам, Трамп проявил интерес к состоянию здоровья его отца, бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который в настоящее время находится в заключении за попытку организации госпереворота.
Сенатор также сообщил, что американский лидер подарил ему памятную монету. Однако, как подчеркнул Болсонару, Трамп не выразил поддержки его кандидатуре на предстоящих президентских выборах в Бразилии, которые состоятся в феврале.
Ранее сообщалось, что Жаир Болсонару, который приговорен к 27 годам лишения свободы, будет отбывать наказание под домашним арестом.