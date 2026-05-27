Шахмарданов: главная опасность норовируса — мгновенное обезвоживание

Наибольшую угрозу при норовирусной инфекции представляет молниеносное обезвоживание, а также чрезвычайно высокая заразность, сообщил профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

Об этом он рассказал РИА Новости.

Врач пояснил, что из-за сильной рвоты и диареи пациент способен потерять до 10% массы тела всего за 6−8 часов. Это грозит судорогами, потерей сознания, почечной недостаточностью и даже летальным исходом.

Инкубационный период составляет от 12 до 48 часов. Болезнь обычно стартует резко — ночью или под утро. Высокая заразность сохраняется за двое суток до первых симптомов и до двух недель после выздоровления, а у некоторых — до месяца.

Антисептики против норовируса бессильны, так как спирт не разрушает его белковую оболочку.

«Для профилактики нужны мыло и вода или хлорсодержащие растворы», — подчеркнул Шахмарданов.

Обрабатывать необходимо дверные ручки, смесители, крышку унитаза, выключатели, столы, пульты и гаджеты.

Ранее врач-терапевт Евгений Тарасов объяснил, чем опасен норовирус и как им заражаются.