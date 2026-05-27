Средняя пенсия летчиков-испытателей в России за три года выросла

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Средний размер пенсии летчиков-испытателей в России за три года вырос почти на 40 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным Соцфонда, средний размер пенсионного обеспечения летчиков-испытателей за три года вырос на 39 260 рублей. В апреле 2026 года их средняя пенсия составила 174 187 рублей. В аналогичный период 2023 года летчики-испытатели получали 134 927 рублей.

Средний размер пенсии работающих летчиков-испытателей в апреле этого года составил 154 781 рубль, а неработающих — 181 152 рубля. Численность таких граждан находится на уровне одной тысячи человек. ​