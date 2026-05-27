Журналист из США Кристофер Хелали заявил на полях Международного форума по безопасности, что настроения европейского общества в целом не поддерживают идею конфронтации с Россией.
По его мнению, разговоры о возможной войне во многом формируются политическими и управленческими элитами, а не отражают позицию обычных граждан.
Он подчеркнул, что, опираясь и на личный опыт, и на общественные наблюдения, видит стремление людей в Европе скорее к снижению напряженности и восстановлению мирных отношений с Россией, чем к эскалации конфликта. В его интерпретации общественный запрос в европейских странах ориентирован на стабильность и дипломатическое урегулирование.
Также Хелали высказал мнение, что США и европейским государствам следует пересмотреть подход к поддержке Киева, утверждая, что текущая политика лишь усиливает противостояние. По его словам, Украина в этом контексте используется как инструмент в более широком геополитическом противостоянии, что, как он считает, несет риски для других стран и регионов.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский, выражая опасения относительно возможного наступления российских вооруженных сил с территории Белоруссии, стремится вовлечь страны Европы в конфликт с Россией.