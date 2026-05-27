Белый дом: расширение Авраамовых соглашений будет дополнением к сделке с Ираном

Ранее президент США заявил, что потенциальная сделка с Ираном о мире должна предусматривать подписание несколькими странами Авраамовых соглашений о нормализации отношений с Израилем. Американский лидер уточнил, что имеет в виду, в частности, Саудовскую Аравию, Катар, Пакистан, Турцию, Египет, Иорданию. По сведениям телекомпании CNN, Трамп в ходе разговора в субботу с лидерами мусульманских стран «лишь мельком» затрагивал тему Авраамовых соглашений и не ставил присоединение к ним в качестве условия для заключения Вашингтоном мирной сделки с Тегераном.