Белый дом: расширение Авраамовых соглашений будет дополнением к сделке с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Вашингтон считает, что расширение Авраамовых соглашений было бы естественным дополнением к сделке с Тегераном. Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
«Как заявил президент [США Дональд Трамп], Авраамовы соглашения принесли существенную экономическую выгоду всем причастным сторонам и сделали возможным исторически значимое сотрудничество, так что это было бы естественным дополнением к мирной сделке [с Ираном]», — сообщила она порталу Semafor.
Как заявил порталу источник в Белом доме, идея увязать расширение Авраамовых соглашений и заключение договоренностей с Ираном грозит «все испортить» в процессе мирного урегулирования.
Ранее президент США заявил, что потенциальная сделка с Ираном о мире должна предусматривать подписание несколькими странами Авраамовых соглашений о нормализации отношений с Израилем. Американский лидер уточнил, что имеет в виду, в частности, Саудовскую Аравию, Катар, Пакистан, Турцию, Египет, Иорданию. По сведениям телекомпании CNN, Трамп в ходе разговора в субботу с лидерами мусульманских стран «лишь мельком» затрагивал тему Авраамовых соглашений и не ставил присоединение к ним в качестве условия для заключения Вашингтоном мирной сделки с Тегераном.