ВСУ открыли огонь по жителю Кировска, ставшему свидетелем их мародерства

ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Житель Кировска в ДНР, пожелавший остаться неназванным, рассказал РИА Новости, как украинские военные открыли огонь в его сторону за то, что он стал свидетелем их мародерства.
«Выхожу за двор, стоит пикап на четыре двери с большим багажником — уже там стоят два холодильника больших и (военные ВСУ — ред.) тянут что-то плоское, длинное. Я им говорю: “Зачем вы это выносите, вы его туда ставили?”. Они мне “Ты чего “витріщився” (уставился — ред.)?” Дали очередь (из автомата — ред.) над головой — я во двор не заползал, а забегал», — рассказал собеседник агентства.
Он объяснил, что украинские военные вынесли бытовую технику из соседнего дома, при этом такие случаи стали носить массовый характер.
Кировск — поселок в Краматорском районе, до начала спецоперации там проживали 2,4 тысячи человек. Минобороны РФ сообщило об освобождении Кировска силами группировки войск «Запад» 29 сентября 2025 года.