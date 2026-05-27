СМИ: в Прибалтике задумались о радикальном шаге из-за БПЛА

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Страны Прибалтики задумались о создании бомбоубежищ, наблюдая за успешными действиями российских БПЛА на Украине, пишет издание Politico.
«Разговоры о бомбоубежищах отражают растущую тревогу на восточном фланге НАТО по поводу масштабов и интенсивности российской кампании беспилотников против Украины», — говорится в материале.
Как считает издание, в Прибалтике опасаются, что их небольшая географическая территория и высокая концентрация городского населения не оставят места для ошибок в случае крупномасштабного нападения.
«Растущая тревога затронула даже балтийские рынки недвижимости», — отмечается в материале.
В прошлый четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рост инцидентов с БПЛА в Прибалтике делает реальной угрозу войны в Европе.
С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала прибалтийским странам специальное предупреждение.
Служба внешней разведки России 19 мая сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам страны. Украина собирается запускать беспилотники с территории Прибалтийских стран для сокращения времени подлета.