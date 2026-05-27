Сбербанк и ПСБ: дефицита долларов в России нет, спрос вырос

Нехватки наличных долларов в стране не наблюдается, несмотря на рост спроса на валюту.

Об этом РИА Новости сообщили в Сбербанке и ПСБ.

В Сбербанке пояснили, что с середины апреля спрос на иностранную валюту среди частных клиентов увеличился в полтора раза. При этом отделения полностью обеспечены наличностью.

«Дефицита наличных долларов в Сбербанке на текущий момент не наблюдаем», — отметили в пресс-службе.

В ПСБ уточнили, что филиалы располагают достаточным объёмом купюр, включая банкноты нового образца. Начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов банка Юрий Латанов добавил, что с начала года спрос почти удвоился.

Рост связывают с началом сезона отпусков и заметным укреплением рубля.

Ранее аналитик Александр Гриф заявил, что июнь может стать месяцем перелома к более ровному курсовому балансу.