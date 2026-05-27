Замкомандира Люктугбара: при бегстве из Гришина ВСУ бросили солдат без оружия

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Украинские войска при бегстве из Гришина под Красноармейском бросили без оружия и бронежилетов группу сослуживцев из семи человек. Как рассказал ТАСС врио командира штурмовой роты 35-й бригады группировки войск «Центр» Айшет Люктугбара, все они сдались в плен.
«Противник находился там без бронежилетов, без подготовленного оружия, деморализованный. Мы скрытно подошли к ним. В общей сложности взяли в плен семь человек», — рассказал Люктугбара.
21 апреля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Гришино в ДНР.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше