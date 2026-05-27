В МИД назвали условия вывода войск из ПМР

Полищук: для разговора о выводе войск из ПМР нужны подвижки в урегулировании.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Для обсуждения вывода войск РФ из ПМР нужны подвижки в приднестровском урегулировании, а до этого еще далеко, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Российские военные выполняют в Приднестровье две функции — миротворчество и охрана складов боеприпасов, существующих там еще с советских времен», — сказал он. Таким образом, Полищук прокомментировал сделанное главой евродипломатии Каей Каллас в ходе визита в Кишинев заявление о том, что рамках переговоров по Украине должен рассматриваться и вопрос вывода российских военных с территории Приднестровья.

Полищук продолжил, что «для постановки в практическую плоскость вопроса о выводе российских войск необходимо продвижение стоящего на месте процесса приднестровского урегулирования. До этого еще далеко».

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше