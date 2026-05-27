В МИД назвали условия вывода войск из ПМР

«Российские военные выполняют в Приднестровье две функции — миротворчество и охрана складов боеприпасов, существующих там еще с советских времен», — сказал он. Таким образом, Полищук прокомментировал сделанное главой евродипломатии Каей Каллас в ходе визита в Кишинев заявление о том, что рамках переговоров по Украине должен рассматриваться и вопрос вывода российских военных с территории Приднестровья.