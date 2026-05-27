В МИД назвали условия вывода войск из ПМР

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Для обсуждения вывода войск РФ из ПМР нужны подвижки в приднестровском урегулировании, а до этого еще далеко, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Российские военные выполняют в Приднестровье две функции — миротворчество и охрана складов боеприпасов, существующих там еще с советских времен», — сказал он. Таким образом, Полищук прокомментировал сделанное главой евродипломатии Каей Каллас в ходе визита в Кишинев заявление о том, что рамках переговоров по Украине должен рассматриваться и вопрос вывода российских военных с территории Приднестровья.
Полищук продолжил, что «для постановки в практическую плоскость вопроса о выводе российских войск необходимо продвижение стоящего на месте процесса приднестровского урегулирования. До этого еще далеко».