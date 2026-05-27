Шапенко: накопительную пенсию можно унаследовать, а невыплаченную — получить

Накопительную часть пенсии можно унаследовать, а невыплаченную страховую получить проживавшим с умершим родственникам.
Об этом рассказал агентству «Прайм» адвокат Владимир Шапенко.
Юрист пояснил, что накопительная пенсия является надбавкой к страховой. Остаток средств наследуется, если пенсионер при жизни выбрал срочный вариант её получения. При бессрочном оформлении накопления родственникам не передаются.
Что касается начисленной, но не полученной вовремя страховой пенсии, её могут выплатить нетрудоспособным членам семьи, которые жили вместе с умершим. В случае с военными пенсионерами средства выдаются тем, кто организовал похороны, и в наследственную массу не включаются.
Если в накоплениях участвовал материнский капитал, правопреемниками могут быть только супруг или дети.
Узнать о состоянии пенсионных накоплений можно в Социальном фонде или негосударственном пенсионном фонде.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с RT рассказал, что за счёт средств пенсионных накоплений законодательно предусмотрены три варианта выплат застрахованному лицу: накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата и единовременная выплата.