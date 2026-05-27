Вице-спикер Омского горсовета Сахань вновь отправился с гуммиссией в ЛНР и ДНР

Заместитель председателя Омского городского Совета Дмитрий Сахань со своим коллегой по муниципальному парламенту Таймасом Абдуалиновым решили воспользоваться перерывом между заседаниями муниципального парламента для совершения очередной гуманитарной миссии в Луганскую и Донецкую народные республики. Небольшие путевые отчеты депутат опубликовал в социальных сетях 24 и 25 мая 2026 года. По словам депутата, на сей раз в задачи входила поставка бойцам необходимого оборудования, включая генераторы, тепловизоры и «мавики».
Полезный груз депутаты доставляли вместе с президентом благотворительного фонда «Добрыня» Евгением Гольманом.
Одну из остановок в пути Дмитрий Сахань сделал в городе Старобельске Луганской народной республики, скорбящем по погибшим в результате атаки БПЛА по общежитию и учебному корпусу местного колледжа.
Также депутат выделил несколько встреч с воинами, в том числе родом из Омской области, на территории ДНР.
«Встретились с нашим земляком Виталием Романовым, полковником, позывной “Звезда” (Виталий Вячеславович Романов — родился в р. п. Таврическое, Омская область — российский военнослужащий, удостоенный звания Героя Российской Федерации (указ от 1 июня 2015 года) за мужество и героизм, проявленные при исполнении специального задания). Передали ребятам необходимое для службы оборудование — Mavic, “Булат”, генераторы, тепловизоры и другое», — поделился зампредседателя муниципального парламента.
Дмитрий Сахань выделил встречу с командиром 123-й отдельной мотострелковой гвардейской бригады Денисом Пироговым, удостоенным звания Героя Российской Федерации и награжденного медалью «Золотая Звезда» за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.
Напомним, Дмитрий Сахань неоднократно участвовал в гуманитарных миссиях, доставляя в зону специальной военной операции все необходимое. Например, в ноябре 2024 года он принял участие в сопровождении ПАЗов, направленных из Омской области для нужд воинов. Еще одну поездку он предпринял на майских праздниках в 2025 году, доставив бойцам модернизированный УАЗ «Патриот», приобретенный с соратниками.