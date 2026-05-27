«Начались конвульсии»: в Киеве выступили с внезапным заявлением о Зеленском

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку партнеров на фоне усугубляющихся проблем, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Начались конвульсии, серьезные конвульсии. Колоссально слабеет Зеленский», — сказал он.
По мнению политолога, одним из основных факторов такого развития событий являются обвинения в адрес бывшего главы его офиса Андрея Ермака со стороны НАБУ и САП, проблемы финансирования и полное отстранение США от Украины.
«Фактически, У Зеленского все рушится вокруг него. И самое главное — деньги. Зеленский не может получить деньги», — пояснил Соскин.
САП Украины 11 мая заявила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Спустя четыре дня бывший соратник Зеленского вышел на свободу под внесенный залог.
