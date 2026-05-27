Названа дата форума в Омске, куда Хоценко пригласил Путина

Мероприятие межрегионального сотрудничества России и Казахстана планируют провести 20 августа.

Источник: Om1 Омск

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в 2026 году планируют провести в Омске 20 августа. Об этом ТАСС сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«В прошлом году Форум межрегионального сотрудничества прошёл в казахстанском Уральске, а в этом году запланировано его проведение 20 августа в Омске», — заявил Ушаков.

Такие форумы традиционно проходят с участием глав двух государств. В дни проведения мероприятия президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обращаются к участникам встречи.

Ранее, 25 мая, губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи с Владимиром Путиным пригласил президента лично посетить форум в Омске. Глава государства, в свою очередь, сказал, что обсудит возможность совместного участия в мероприятии с президентом Казахстана.

