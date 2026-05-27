Названа дата форума в Омске, куда Хоценко пригласил Путина

Ранее, 25 мая, губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи с Владимиром Путиным пригласил президента лично посетить форум в Омске. Глава государства, в свою очередь, сказал, что обсудит возможность совместного участия в мероприятии с президентом Казахстана.