Эксперт рассказал, куда выгодно вложить 100 тысяч рублей

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Свободные 100 тысяч рублей можно приумножить, выбрав подходящий финансовый инструмент. О лучших вариантах агентству «Прайм» рассказал эксперт проекта «Моифинансы.рф» Алексей Родин.
По его словам, вклады дают 10−12% годовых, а если оперировать короткими депозитами, получится еще больше.
«Если не хочется фиксировать деньги на вкладе, можно выбрать накопительный счет. Доходности по ним могут доходить до 14% годовых. Если размещать деньги на накопительном счету, а после истечения срока действия надбавки переносить их в другой банк с новым бонусом, годовая доходность может быть даже выше, чем на вкладе», — пояснил Родин.
Также можно рассмотреть государственные облигации (ОФЗ) с доходностью до 14,7%, но при продаже на вторичном рынке возможна потеря части средств. При горизонте в один год и низком риске депозиты и накопительные счета остаются самыми надежными. В зависимости от выбранной стратегии, вы можете получить 100−140 тысяч рублей дополнительного дохода в год, подытожил эксперт.