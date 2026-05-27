Гаврилов предупредил о фальшивых штрафах для дачников

Мошенники начали рассылать дачникам фальшивые уведомления о нарушениях земельного законодательства с требованием оплатить штраф, предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
Об этом Гаврилов рассказал РИА Новости.
По его словам, сценарий построен профессионально и давит на эмоции. Жертве приходит сообщение о мнимом нарушении, а для оплаты предлагается ссылка, по которой якобы можно погасить штраф со скидкой. На деле после перехода по ссылке злоумышленники получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах».
Гаврилов посоветовал при малейших сомнениях проверять, проводилось ли в отношении участка контрольное мероприятие. Эти сведения публикуются в Едином реестре контрольных и надзорных мероприятий (ЕРКНМ). Если в реестре записей нет, а постановление пришло — это подделка.
Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT рассказал, что появилась новая схема мошенничества, при которой злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение под видом антивирусов и «защитных сервисов» для смартфонов.