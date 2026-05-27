Украина переходит под фактический контроль Запада, при этом западные СМИ представляют данный процесс как борьбу за независимость. Такое мнение было высказано председателем комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексеем Пушковым в рамках Международного форума по безопасности.
«Это переход Украины в не просто сферу влияния, а в сферу господства Запада. Украина борется не за суверенитет, борется за то, чтобы стать частью Запада и его, так сказать, ударным плацдармом против России», — подчеркнул Пушков.
Кроме того, он отметил, что говорить о каком-либо суверенитете Украины, когда около 60% ее бюджета формируется за счет финансовой помощи Запада, совершенно неуместно.