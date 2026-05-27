Тезис о разогреве экономики России не утратил актуальности, заявил Шохин

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Тезис о том, что экономику России необходимо разогревать, не утратил своей актуальности, именно поэтому президент России дал поручение о дополнительных мерах поддержки деловой активности, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
В апреле Шохин говорил, что для восстановления инвестиций и экономической активности ключевая ставка в России должна снизиться ближе к 10%. Он также отмечал, что будет «не так просто разогревать экономику, если она серьезно остынет».
«Наш тезис — о том, что экономика достаточно охладилась и пора ее разогревать, пока она не оказалась в переохлажденном состоянии — этот тезис не только имеет право на существование, но он получает дополнительные аргументы», — сказал Шохин в интервью РИА Новости.
Именно поэтому, добавил глава РСПП, президент поручил правительству разработать дополнительные инструменты и механизмы поддержки деловой активности, экономического роста.
Шохин напомнил, что в январе-феврале динамика ВВП России была отрицательной, а данные марта-апреля «чуть выправили ситуацию».
Ранее в интервью РИА Новости глава РСПП отмечал, что взвешенная политика по обелению экономики, программы роста производительности труда, решение ситуации с задержкой платежей малому и среднему бизнесу и точечная поддержка системообразующих компаний станут шагами по стимулированию экономического роста в России.