Беженец: полиция и ТЦК приезжали в Родинское в часы снятия комендантского часа

Сотрудники украинской полиции и военкоматов приезжали в Родинское в ДНР именно в те часы, когда временно снимали комендантский час.
Об этом рассказал РИА Новости беженец из Родинского Олег Дзюба.
По словам мужчины, комендантский час действовал почти круглосуточно. Свободно передвигаться разрешалось лишь с 11 утра до трёх часов дня.
Именно это короткое «окно» использовали силовики для облав.
«Комендантский час у нас был почти целый день. Его снимали с 11 дня до 3 дня. В это время мы могли передвигаться свободно. Вот в это время они приезжали — кого поймают, кого не поймают», — рассказал собеседник агентства.
Дзюба уточнил, что полиция и представители ТЦК приезжали периодически и постоянно в городе не находились.
Ранее сообщалось, что боевики открывали огонь по мирным жителям населённого пункта Родинское в ДНР, пытавшимся набрать воды.