Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беженец: полиция и ТЦК приезжали в Родинское в часы снятия комендантского часа

Сотрудники украинской полиции и военкоматов приезжали в Родинское в ДНР именно в те часы, когда временно снимали комендантский час.

Сотрудники украинской полиции и военкоматов приезжали в Родинское в ДНР именно в те часы, когда временно снимали комендантский час.

Об этом рассказал РИА Новости беженец из Родинского Олег Дзюба.

По словам мужчины, комендантский час действовал почти круглосуточно. Свободно передвигаться разрешалось лишь с 11 утра до трёх часов дня.

Именно это короткое «окно» использовали силовики для облав.

«Комендантский час у нас был почти целый день. Его снимали с 11 дня до 3 дня. В это время мы могли передвигаться свободно. Вот в это время они приезжали — кого поймают, кого не поймают», — рассказал собеседник агентства.

Дзюба уточнил, что полиция и представители ТЦК приезжали периодически и постоянно в городе не находились.

Ранее сообщалось, что боевики открывали огонь по мирным жителям населённого пункта Родинское в ДНР, пытавшимся набрать воды.