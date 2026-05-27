Командир ВСУ заставляет наемников чинить сломанные дроны за донаты

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Командир группы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ закупает неисправные беспилотники и поручает наемникам собирать донаты на их восстановление, выяснило РИА Новости из публикаций одного из наемников в социальных сетях.
Джош Меранте с позывным «Зомби» из Васага-Бич в канадской провинции Онтарио служит в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, выяснило РИА Новости.
«Мой командир группы решил купить сломанный дрон для меня и другого инженера в моей команде, чтобы мы его восстановили для использования… Нам нужно 600 долларов, сейчас собрано 172», — написал наемник на своей странице в соцсетях.
По его словам, в подразделении есть еще один сломанный дрон, на запчасти для которого также собираются средства.