Врач Минакова: симптомы хантавируса в начале похожи на обычный грипп

Первые проявления хантавирусной инфекции сложно отличить от гриппа, диагностика требует грамотно собранного эпидемиологического анамнеза, сообщила врач-инфекционист, доцент Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.
Об этом Минакова рассказала РИА Новости.
По её словам, на начальном этапе у пациента наблюдаются лихорадка, слабость, головная и мышечная боль, тошнота, боли в животе и диарея. Такая клиническая картина серьёзно осложняет постановку диагноза без лабораторных данных.
Далее, в зависимости от штамма и клинической формы, развиваются специфические поражения: страдают почки, возникают различные кровотечения либо отёк лёгких.
Врач подчеркнула, что ключевую роль играет опрос пациента. Необходимо выяснить, куда он выезжал за последние две-шесть недель и был ли контакт с грызунами или их экскрементами. Параллельно исключаются другие инфекции со схожей симптоматикой.
Окончательный диагноз, заключила Минакова, ставится только после лабораторного обследования.
Ранее Министерство здравоохранения Испании подтвердило новый случай заражения хантавирусом у одного из граждан, находившихся на карантине после эвакуации с круизного лайнера MV Hondius.