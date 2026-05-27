Врач Минакова: симптомы хантавируса в начале похожи на обычный грипп

Первые проявления хантавирусной инфекции сложно отличить от гриппа, диагностика требует грамотно собранного эпидемиологического анамнеза, сообщила врач-инфекционист, доцент Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

Об этом Минакова рассказала РИА Новости.

По её словам, на начальном этапе у пациента наблюдаются лихорадка, слабость, головная и мышечная боль, тошнота, боли в животе и диарея. Такая клиническая картина серьёзно осложняет постановку диагноза без лабораторных данных.

Далее, в зависимости от штамма и клинической формы, развиваются специфические поражения: страдают почки, возникают различные кровотечения либо отёк лёгких.

Врач подчеркнула, что ключевую роль играет опрос пациента. Необходимо выяснить, куда он выезжал за последние две-шесть недель и был ли контакт с грызунами или их экскрементами. Параллельно исключаются другие инфекции со схожей симптоматикой.

Окончательный диагноз, заключила Минакова, ставится только после лабораторного обследования.

Ранее Министерство здравоохранения Испании подтвердило новый случай заражения хантавирусом у одного из граждан, находившихся на карантине после эвакуации с круизного лайнера MV Hondius.