Европа полностью потеряла авторитет в мировой дипломатии, заявил эксперт

БЕРЛИН, 27 мая — РИА Новости. Европа полностью потеряла авторитет в мировой дипломатии, такое мнение озвучил РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

«Европа сама вывела себя из игры из-за собственных политических ошибок и агрессивного поведения… Сегодня в мире едва ли кто-то воспринимает ЕС всерьез. Где Европа вообще сейчас что-то решает? В ситуации вокруг Ирана она не играет роли. На этой планете нет ни одного конфликта, где мнение Европы было бы востребовано. Европа оказалась вне игры», — заявил Браун.

Он отметил, что занятие дипломатией обязывает соблюдать определенные правила, главными из которых являются уважение к другой стороне и умение слышать.

«Дипломатия обязана играть важную роль, да и вообще хоть какую-то роль. До сих пор мы не увидели ни одной дипломатической инициативы со стороны Евросоюза. Вот если дипломатии вернут ее законное место, тогда найдутся и политические лидеры, способные воплотить ее в жизнь», — заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.

