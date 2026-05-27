Эксперт Браун заявил о полной потере Европой дипломатического авторитета

Европа полностью утратила авторитет в мировой дипломатии из-за собственных политических ошибок.
Об этом заявил РИА Новости бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.
По его мнению, Евросоюз сам вывел себя из игры. Сегодня в мире едва ли кто-то воспринимает Брюссель всерьёз.
«Где Европа вообще сейчас что-то решает? В ситуации вокруг Ирана она не играет роли. На этой планете нет ни одного конфликта, где мнение Европы было бы востребовано», — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что настоящая дипломатия обязывает соблюдать правила, главные из которых — уважение к другой стороне и умение слышать.
«До сих пор мы не увидели ни одной дипломатической инициативы со стороны Евросоюза. Вот если дипломатии вернут её законное место, тогда найдутся и политические лидеры, способные воплотить её в жизнь», — заключил Браун.