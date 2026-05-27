Принц Уильям раскрыл навык Кейт Миддлтон, который его удивил

Принц Уильям рассказал о неожиданном впечатлении, которое произвела на него Кейт Миддлтон во время официального визита в Италию. По его словам, он был удивлён тем, насколько уверенно она владеет итальянским языком, передает People.
В одном из радиоэфиров он отметил, что не знал о наличии у супруги таких языковых навыков и был застигнут этим фактом врасплох. Для него стало неожиданностью, что она смогла свободно общаться на итальянском во время поездки.
Также он сообщил, что после возвращения из Италии Кейт Миддлтон находилась в хорошем настроении. Этот визит стал для неё первой зарубежной рабочей поездкой в новом статусе.
Ранее в Великобритании на аукцион выставили кусочек свадебного торта, оставшийся после церемонии бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон.