Женщину с пятью детьми, пропавшую в Благовещенске, нашли живой

В Telegram-канале поисково-спасательного формирования «Амур» появилась информация о том, что в Благовещенске обнаружена пропавшая около месяца назад мать пяти детей Ольга Кочергина.
Согласно обновленной ориентировке, женщина и ее дети найдены в Благовещенске. По впредварительным данным, семья переехала на новуюсъемную квартиру.
30 апреля в Благовещенске пропала 33-летняя женщина, с которой также находились пятеро несовершеннолетних. В тот же день поисковые группы распространили ориентировку с ее данными в соцсетях, указав, что женщина не выходит на связь.
Сообщение о пропаже поступило в полицию от сотрудников образовательного учреждения, обеспокоенных отсутствием детей на занятиях. Поисковые мероприятия были начаты 15 мая.
Ранее сообщалос, что в городе Чита пропала без вести девочка 2013 года рождения.