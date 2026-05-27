Ким Чен Ын проконтролировал испытания новых ракетных систем

ПХЕНЬЯН, 27 мая. /ТАСС/. Испытания новой системы запуска многоцелевых легких ракет и системы тактических крылатых ракет залпового огня прошли в КНДР. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), за мероприятием, состоявшимся на полигоне Академии национальной обороны, наблюдал председатель государственных дел Ким Чен Ын.
В ходе испытаний были проверены мощность боевой части специальной тактической баллистической ракеты, надежность навигации 240-миллиметрового управляемого реактивного снаряда с увеличенной дальностью, а также точность тактической крылатой ракеты с применением технологий искусственного интеллекта. Ким Чен Ын высоко оценил результаты, назвав их значительным техническим прогрессом в укреплении обороноспособности армии.
Особое внимание было уделено новой тактической крылатой ракете, которая, как уточняет ЦТАК, будет принята на вооружение дальнобойных артиллерийских бригад в южном приграничном районе. Она сочетает высокоточную навигационную систему с технологией ИИ для терминального наведения и способна поражать цели на расстоянии до 100 км в режиме планирующего и двигательного полета.
Ким Чен Ын отметил, что системы управления огнем и автоматика пусковых установок полностью модернизированы с учетом условий современного боя, что обеспечило автоматизированные, дальнобойные и высокоточные характеристики новых вооружений. Он подчеркнул, что «обладание большой разрушительной силой является необходимым условием для сдерживания войны», поскольку она сама по себе «вызывает у врагов крайнюю тревогу и страх».
Лидер КНДР заявил о неизменности курса партии и правительства на стремительное укрепление как ядерных, так и обычных вооруженных сил. Он поручил оборонным ведомствам ускорить производство сверхсовременных вооружений, чтобы гарантировать суверенитет и развитие социализма.
В мероприятии приняли участие высокопоставленные военные чины, включая советника министра обороны маршала Пак Чон Чхона и руководство Главного управления ракетостроения. Испытания проводятся в рамках пятилетнего плана развития национальной обороны, направленного в том числе на модернизацию артиллерийских и ракетных сил.