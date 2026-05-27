Politico: республиканцы предостерегают Трампа от поспешной сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Некоторые влиятельные американские законодатели-республиканцы предостерегают администрацию президента США Дональда Трампа от поспешного достижения договоренностей с Ираном о мире, опасаясь невыгодных условий для Вашингтона. Об этом сообщила газета Politico.
«Стремление президента Дональда Трампа договориться о мире с Ираном наталкивается на сопротивление с неожиданной стороны — ястребов из числа республиканцев, которые боятся, что Белый дом заключит невыгодную сделку», — отмечается в материале. Как в нем подчеркивается, «ключевые республиканцы предупредили, что в случае поспешных договоренностей с Ираном у него могут остаться средства, позволяющие угрожать региону и нарушать коммерческое судоходство в Ормузском проливе».
Как отмечает издание, по мнению республиканцев, «к числу наиболее спорных вопросов относится будущее ядерной программы Ирана, в том числе его запас высокообогащенного урана, а также обеспечение свободного судоходства в проливе». «Несколько влиятельных республиканцев добиваются, чтобы администрация отказалась от переговоров и оказания давления на Иран», — уточняется в публикации. В их числе председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер (от штата Миссисипи). Он ранее призвал возобновить бомбардировки Ирана. Сенатор Том Тиллис (от штата Северная Каролина) подчеркнул, что администрации «многое нужно разъяснить» относительно потенциальных договоренностей с Ираном.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта. 21 апреля президент США сообщил о намерении продлить режим прекращения огня. 19 мая он заявил, что Соединенные Штаты готовы дать шанс дипломатии, отложив возобновление боевых действий. 23 мая американский лидер отметил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован, однако на следующий день пояснил, что стороны еще не достигли окончательных договоренностей по некоторым вопросам.