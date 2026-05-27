Politico: республиканцы предостерегают Трампа от поспешной сделки с Ираном

Как отмечает издание, по мнению республиканцев, «к числу наиболее спорных вопросов относится будущее ядерной программы Ирана, в том числе его запас высокообогащенного урана, а также обеспечение свободного судоходства в проливе». «Несколько влиятельных республиканцев добиваются, чтобы администрация отказалась от переговоров и оказания давления на Иран», — уточняется в публикации. В их числе председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер (от штата Миссисипи). Он ранее призвал возобновить бомбардировки Ирана. Сенатор Том Тиллис (от штата Северная Каролина) подчеркнул, что администрации «многое нужно разъяснить» относительно потенциальных договоренностей с Ираном.