Требух: россияне переходят с водки на ликёры в поисках ярких вкусов

Россияне всё чаще предпочитают водке ликёры с яркими вкусами, продажи которых за первые четыре месяца года выросли на 14,6%, заявил исполнительный директор Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Ярослав Требух.
Об этом Требух рассказал РИА Новости.
По данным Росалкогольтабакконтроля, за январь-апрель продажи ликеро-водочных изделий в стране увеличились до 6,453 млн декалитров. Для сравнения: производство водки за тот же период сократилось на 4,2%, до 18,336 млн декалитров. Кроме того, в марте импорт ликёров из Евросоюза достиг исторического максимума, а собственное производство выросло на 10%.
Требух объяснил динамику усталостью от традиционных напитков и запросом на экзотику.
«Людям хочется экзотики. А ликёр нам даёт возможность разницы вот этих вкусов, множество окрасок», — отметил он.
Рост импорта эксперт связал с наличием за рубежом интересных, отработанных годами решений, которые отечественный рынок пока осваивает.
«Сам рынок не может создать какие-то вещи, ведь некоторые из них создавались годами за границей, и они действительно интересные. А мы уже где-то догоняем», — добавил Требух.
Он выразил уверенность, что российские производители со временем ликвидируют это отставание.
