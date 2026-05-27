Украинский пулеметчик Пищур назвал штурм ВС РФ в Новодмитровке «бесшумным»

БЕЛГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Пулеметчик 119-й бригады теробороны ВСУ Максим Пищур, сдавшийся в плен ВС РФ на сумском направлении, в беседе с ТАСС назвал штурм российских военнослужащих в Новодмитровке ДНР «бесшумным».
«В районе населенного пункта Новодмитровка мы были на позиции, я третий месяц сидел. Рано утром зашли военнослужащие РФ, бесшумно, тихонько, начали нас штурмовать. При штурме никто у нас не пострадал, но мы отстреливались 1,5 суток. В концовке мы сдались в плен», — рассказал украинский пулеметчик.
По его словам, в течение 1,5 суток солдаты ВСУ выходили на связь со своим командованием, но командиры перестали отвечать, бросив своих военнослужащих.