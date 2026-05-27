Риск развития рака снижают диспансеризация и здоровый образ жизни

Регулярные обследования, правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек помогают снизить вероятность развития онкологических заболеваний, рассказал хирург-онколог, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
Как рассказал депутат, в первую очередь необходимо проходить регулярную диспансеризацию и обследования, особенно после 45 лет.
«Большое значение имеет питание, физическая активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем», — сказал Башанкаев.
По словам онколога, важно не игнорировать тревожные симптомы и вовремя обращаться к врачу.
«Чем раньше выявляется заболевание, тем выше шансы на успешное лечение», — подчеркнул Башанкаев.
Ранее главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что меланома входит в число наиболее агрессивных и коварных злокачественных опухолей, занимая 13-е место в общей структуре онкозаболеваемости.