Риск развития рака снижают диспансеризация и здоровый образ жизни

Регулярные обследования, правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек помогают снизить вероятность развития онкологических заболеваний, рассказал хирург-онколог, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Об этом сообщает ria.ru/.

Как рассказал депутат, в первую очередь необходимо проходить регулярную диспансеризацию и обследования, особенно после 45 лет.

«Большое значение имеет питание, физическая активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем», — сказал Башанкаев.

По словам онколога, важно не игнорировать тревожные симптомы и вовремя обращаться к врачу.

«Чем раньше выявляется заболевание, тем выше шансы на успешное лечение», — подчеркнул Башанкаев.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что меланома входит в число наиболее агрессивных и коварных злокачественных опухолей, занимая 13-е место в общей структуре онкозаболеваемости.