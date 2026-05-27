В России запатентовали заряжающую бронемашину-эвакуатор для РСЗО

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Бронированная машина для транспортировки, заряжания-разряжания реактивными снарядами пусковой установки боевой машины (БМ) реактивной системы залпового огня (РСЗО) запатентована в России. С соответствующим документом ознакомился ТАСС.
«Полезная модель относится к области военной техники, к подвижным носителям боеприпасов для многоствольного оружия, а конкретно к бронированной транспортно-заряжающей машине, выполненной на гусеничном шасси, и предназначена для транспортировки, заряжания-разряжания реактивными снарядами пусковой установки боевой машины РСЗО, а также эвакуации поврежденных, застрявших боевой машины РСЗО и других военных гусеничных машин (ВГМ) равной категории по массе из зоны боевых действий», — говорится в описании к патенту.
Там уточняется, что бронированная транспортно-заряжающая эвакуационная машина (БТЭМ) включает в себя бронированный корпус, силовую установку, рабочие места экипажа, системы жизнеобеспечения, грузоподъемный кран, устройства для укладки перевозимых реактивных снарядов, комплекс динамической защиты, а также гидравлическую тяговую основную и вспомогательные лебедки. Помимо этого, в состав оборудования входит механизированная сцепка, газотурбинный двигатель мощностью не менее 1 250 л. с., а также дистанционно управляемый боевой модуль или зенитно-пулеметная установка закрытого типа.
«Эвакуация поврежденных или неисправных БМ РСЗО и других ВГМ осуществляется следующим образом. Производят сцепку БТЭМ с эвакуируемым объектом, используя максимально поднятый сошник-бульдозер, на котором установлена механизированная сцепка. Подают БТЭМ к эвакуируемому объекту, подъемом и опусканием сошника-бульдозера, перемещением машины вперед-назад и поворотом корпуса машины по горизонтали производят поочередное накидывание замковых петель на буксирные крюки эвакуируемого объекта», — отмечается в описании к патенту.