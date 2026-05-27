Владимир Зеленский сталкивается с уменьшением поддержки со стороны своих международных партнеров на фоне нарастающих трудностей. С таким утверждением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
По словам эксперта, ситуация вокруг Зеленского характеризуется серьезными кризисными явлениями, что свидетельствует о его ослаблении. Соскин подчеркнул, что этому предшествовало несколько значимых событий, включая обвинения в адрес бывшего главы президентской администрации Андрея Ермака, ухудшение финансового положения и снижение уровня взаимодействия с Соединенными Штатами.
В завершение анализа эксперт отметил, что сейчас вокруг Зеленского складывается крайне неблагоприятная обстановка, однако наиболее значимым является тот факт, что теперь он не способен привлекать финансирование.
Ранее журналист-расследователь аналитического центра DD Geopolitics Кристофер Хелали указал на то, что Зеленский не может считаться легитимным лидером с точки зрения международного права, поскольку он фактически узурпировал власть.