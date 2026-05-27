Стала известна стоимость аккредитации личного автомобиля на ПМЭФ-2026

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Стоимость аккредитации личного автомобиля на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году составила 351 тысячу рублей, выяснило РИА Новости.
Аккредитация личного автомобиля с правом парковки на площадке проведения форума обойдется участникам в 351 тысячу рублей. Более бюджетный вариант — аккредитация с транзитным проездом через площадку форума и правом удаленной парковки — стоит 259 тысяч рублей.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.