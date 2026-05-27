В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для ученых

Депутат Аксененко предложил ввести льготную ипотеку для ученых.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко («Справедливая Россия») предложил разработать специальную программу льготного ипотечного кредитования для научных работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук и занятых в стратегически значимых для технологического суверенитета страны направлениях.

Соответствующее обращение на имя главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагается рассмотреть вопрос о разработке специальной программы льготного ипотечного кредитования для научных работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук и осуществляющих научную, научно-техническую либо научно-педагогическую деятельность по направлениям, имеющим стратегическое значение для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации», — сказано в письме.

Как отмечается в обращении депутата, инициатива направлена на формирование долгосрочных социальных условий для сохранения и привлечения высококвалифицированных научных кадров.

Предлагается реализовать такую меру по модели действующей льготной ипотеки для работников IT-отрасли.

Процентная ставка по кредиту для ученых, согласно инициативе, может составить не выше 6% годовых с компенсацией банкам недополученных доходов через АО «ДОМ.РФ», а условием сохранения льготной ставки может быть продолжение работы заемщика в научной, образовательной или высокотехнологичной организации по приоритетному направлению.

Круг участников программы предлагается определить по следующим критериям: гражданство РФ, наличие ученой степени кандидата или доктора наук, работа по основному месту в научной организации, вузе или организации реального сектора экономики, которая ведет исследования или подготовку кадров по приоритетным направлениям научно-технологического развития.

По мнению автора инициативы, такая мера повысит привлекательность научной карьеры, поможет закрепить кадры в университетах, научных институтах и лабораториях, а также даст стимул молодым исследователям не уходить из науки после защиты диссертации.

Депутат просит Файзуллина совместно с Минобрнауки, Минфином, Минэкономразвития, Минцифры и АО «ДОМ.РФ» проработать вопрос о введении такой программы.