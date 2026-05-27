Ван И: КНР прилагает усилия для урегулирования конфликта США и Ирана

Надежда на восстановление мира есть, считает министр иностранных дел Китая.

ПЕКИН, 27 мая. /ТАСС/. Китайские власти продолжают прилагать усилия для урегулирования конфликта между Ираном и Соединенными Штатами. Как заявил министр иностранных дел Китая Ван И, надежда на восстановление мира по-прежнему существует.

«Китай постоянно прилагает усилия для урегулирования нынешнего конфликта, — приводит сайт МИД КНР слова китайского дипломата, который во вторник встретился с журналистами в Нью-Йорке. — Переговоры между США и Ираном в сложившейся ситуации — это ключевой момент».

Ван И уточнил, что уладить давние разногласия «не удается за один день», однако «каждый шаг вперед в переговорах дает больше надежды на мир». Как он отметил, чем раньше закончится конфликт, тем будет меньше жертв среди гражданского населения.

Глава МИД Китая выразил надежду, что Тегеран и Вашингтон будут стремиться к прекращению огня и завершению боевых действий, пойдут друг другу навстречу, «как можно скорее вернут мир Ближнему Востоку». По его словам, власти КНР поддерживают контакты с ключевыми сторонами, имеющими отношение к конфликту, с основными региональными и международными партнерами.

«Мы считаем, что необходимо уважать суверенитет, безопасность и территориальную целостность государств региона, обеспечить защиту гражданского населения и невоенных объектов, безопасность морских путей и энергетической инфраструктуры, соблюдение положений системы нераспространения ядерного оружия», — подчеркнул Ван И.

