В Хабаровском крае прошло учение по предотвращению теракта и спасению заложников

Накануне, 26 мая, в пригороде Хабаровска прошло плановое антитеррористическое учение. Представители силовых ведомств отработали предотвращение потенциального теракта, а также ликвидацию его возможных последствий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«По легенде, по одному из военных объектов был нанесен удар беспилотными летательными аппаратами. Группа вооруженных лиц проникла на территорию объекта и захватила заложников», — говорится в сообщении.
Перед участниками учения были поставлены задачи: задержать «злоумышленников» и пресечь их преступные действия. Параллельно была проверена готовность разных силовых ведомств на территории Хабаровского края к слаженным действиям по минимизации последствий условного теракта.
В Хабаровском крае прошло антитеррористическое учение. Фото: Оперативный штаб в Хабаровском крае.
Все мероприятия проходили под руководством Оперативного штаба в Хабаровском крае.
«Во время учения сотрудники привлекаемых ведомств показали высокий уровень взаимодействия и профессионализм. Все поставленные задачи были выполнены», — прокомментировали итоги в Оперативном штабе края.
Результаты учения будут проанализированы и оценены специалистами Национального антитеррористического комитета.