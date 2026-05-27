В Хабаровском крае прошло учение по предотвращению теракта и спасению заложников

Сотрудники силовых ведомств показали высокий уровень взаимодействия и профессионализм.

Источник: AmurMedia

Накануне, 26 мая, в пригороде Хабаровска прошло плановое антитеррористическое учение. Представители силовых ведомств отработали предотвращение потенциального теракта, а также ликвидацию его возможных последствий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«По легенде, по одному из военных объектов был нанесен удар беспилотными летательными аппаратами. Группа вооруженных лиц проникла на территорию объекта и захватила заложников», — говорится в сообщении.

Перед участниками учения были поставлены задачи: задержать «злоумышленников» и пресечь их преступные действия. Параллельно была проверена готовность разных силовых ведомств на территории Хабаровского края к слаженным действиям по минимизации последствий условного теракта.

В Хабаровском крае прошло антитеррористическое учение. Фото: Оперативный штаб в Хабаровском крае.

Все мероприятия проходили под руководством Оперативного штаба в Хабаровском крае.

«Во время учения сотрудники привлекаемых ведомств показали высокий уровень взаимодействия и профессионализм. Все поставленные задачи были выполнены», — прокомментировали итоги в Оперативном штабе края.

Результаты учения будут проанализированы и оценены специалистами Национального антитеррористического комитета.