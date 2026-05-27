Сенатор Шейкин предупредил о поддельных СМС о блокировке аккаунта

Мошенники рассылают поддельные СМС о блокировке аккаунта, вынуждая пользователей переходить по ссылке и вводить данные на фишинговых страницах, сообщил сенатор Артём Шейкин.

Об этом Шейкин рассказал РИА Новости.

По его словам, злоумышленники подменяют имя отправителя, и сообщение выглядит как настоящее уведомление от техподдержки. В нём пугают скорой блокировкой и предлагают срочно перейти по ссылке для подтверждения данных.

Ссылка ведёт не на официальный сайт, а на фишинговую страницу. Там жертву просят ввести номер телефона, пароль или код подтверждения. Тревога заставляет действовать быстро, не проверяя адрес ресурса. Именно этого и добиваются мошенники, превращая страх блокировки в инструмент кражи доступа.

Парламентарий подчеркнул, что настоящие сервисы никогда не запрашивают пароли и коды подтверждения на сторонних страницах.

При получении подобного СМС следует открыть приложение вручную, проверить раздел уведомлений или безопасности, а при сомнениях обращаться в поддержку только через официальный сайт или приложение.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов сообщил, что мошенники начали рассылать дачникам фальшивые уведомления о нарушениях земельного законодательства с требованием оплатить штраф.