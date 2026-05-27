КНР увеличила экспорт смартфонов в Россию до максимума за 1,5 года

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Китай в апреле этого года нарастил поставки смартфонов в Россию до максимума с конца 2024 года, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
Стоимость экспорта этих гаджетов из КНР в РФ в апреле составила 211,1 миллиона долларов — максимум с ноября 2024 года, когда в Россию прибыло смартфонов из Китая на 275,6 тысячи долларов. За месяц поставки выросли на 26%, а в годовом выражении — в 1,7 раза.
Всего за первые четыре месяца этого года Россия импортировала смартфонов из Поднебесной на 651,4 миллиона долларов — на 13,3% больше аналогичного периода в прошлом году.